Подмосковье 09 июля 2023, 21:58 Более 150 семейных пар посетили фотосессию в честь праздника любви и верности в Луховицах

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На Бастановой горе в Луховицах провели праздничную фотосессию в честь Дня семьи, любви и верности. Мероприятие организовало местное отделение партии «Единая Россия», сделать красивые снимки изъявили желание более 150 супружеских пар, многие из них пришли с детьми.

«Фотографии получаются прекрасные, поскольку мы стараемся сочетать травяные композиции чтобы все было в контексте нашей зоны. Поскольку это день семьи, любви и верности, то обязательно присутствуют ромашки», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Солдатова.

Надежда и Тимур Завозиевы знакомы много лет, но закрепить узы брака решились только в 2019 году. На фотосессию чета пришла с сыновьями Тимофеем, Тимуром и дочерью Софьей.

«Счастливая семья строится на уважении, понимании, терпении. Еще я считаю, что любить — это жалеть друг друга. И мужа жалеть, и жалеть детей», — поделилась женщина.

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