Подмосковье 22 мая 2023, 17:23 Более 150 самостроев снесли или привели в порядок в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье привели в порядок 160 самостроев. Это торговые, производственные, складские и транспортные объекты, на которых теперь появилось более тысячи рабочих мест.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре, благодаря открытым предприятиям в ежегодный налоговый оборот вовлекли более 40 миллионов рублей. При этом 13 объектов было снесено. По словам главы ведомства Артура Гарибяна, всего Главгосстройнадзор Подмосковья направил в органы местного самоуправления 395 уведомлений о выявлении самостроев.

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«Для сравнения: в прошлом году 712 незаконно возведенных объектов приведены в соответствие с градостроительными нормами, их легализация позволила вовлечь в налоговый оборот области более 187 миллионов рублей в год», — сказал он.

Информация о самостроях в Подмосковье доступна на портале «Добродел». Подать данные о таких объектах жители могут самостоятельно через мобильную версию «Подмосковных строек».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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