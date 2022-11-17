Подмосковье 17 ноября 2022, 21:22 Более 150 рабочих мест появится на мукомольном заводе в Шаховской

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В Шаховской собираются реализовать масштабный инвестиционный проект по строительству нового элеватора. Ожидается, что компания будет получать на протяжении каждого года порядка 120 тысяч тонн зерновых культур. Упор будет делаться на пшеницу, ячмень, люпин и другие.

«Новый элеватор позволит хранить 75 000 тонн. Планируемый объем инвестиций для его строительства — 600 миллионов рублей», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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На втором этапе реализации проекта в Шаховской построят мукомольный завод, в него собираются вложить еще 350 миллионов инвестиций. Ожидается, что проект будет завершен уже в 2024–2025 годах. Там появится примерно 150 рабочих мест.

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ООО «Агроинновация» за год перерабатывает более 750 тысяч тонн сахарной свеклы, выращивает более 120 тысяч тонн зерновых культур. Урожайность отдельных культур в производственных подразделениях компании превышает среднероссийские показатели на 35%. Кроме того, производит масло и сгущенное молоко.