03 июля 2023, 01:44
Более 150 рабочих мест появится после строительства цеха на Клинском мясокомбинате
Более 150 рабочих мест появится после открытия нового цеха на Клинском мясокомбинате. Сейчас предприятие выпускает до 200 тонн нарезки в месяц.
Однако спрос на мясную продукцию постоянно растет. Поэтому руководство комбината решило расширить производство.
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«У нас строится новый цех по производству продукции в нарезке. Этот формат продукции очень востребован нашими покупателями. И поэтому мы решили развивать продукт в большем объеме. Это будет примерно 500 тонн в месяц», — рассказала директор АО «Мясокомбинат Клинский» Светлана Рыжова.
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Клин
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