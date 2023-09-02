Подмосковье 02 сентября 2023, 08:00 Более 150 погружений совершили водолазы Подмосковья за лето ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Водолазы «Мособлпожспаса» совершили 165 погружений в реки и озера Подмосковья в течение лета. По словам начальника поисково-спасательного отряда № 1 Сергея Тепленина, чаще всего работники проводили спуски под воду для того, чтобы отыскать утонувших людей.

«Несчастные случаи на реках, озерах и водохранилищах, как правило, происходили из-за нарушения элементарных правил безопасного поведения на воде. В летний период водолазы ГКУ МО „Мособлпожспас“ чаще всего выезжали в Люберецкий, Раменский и Мытищинский городские округа», — подчеркнул Тепленин.

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Также он добавил, что зачастую люди гибнут в водоемах в состоянии алкогольного опьянения или в непредназначенных местах для купания, где спасатели не проводят дежурства. В таких водах специалисты нередко находят старую бытовую технику, прутья арматуры и рыболовные сети, в которых ныряльщики могут запутаться.

«В купальный сезон происшествия на воде чаще всего происходили в выходные и праздничные дни, а также в пик летней жары. Погода продолжает жителей региона баловать теплом, и чтобы избежать трагедий на воде, отдыхающим не следует забывать о мерах безопасности», — добавил начальник ПСО-1.

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