Подмосковье 23 июня 2023, 08:49 Более 150 подростков из трудового отряда «Чистогорье» сдали спортивные нормативы в Солнечногорске

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Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» прошел на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Спортивные нормативы сдали более 150 участников молодежного трудового отряда «Чистогорье» в возрасте от 14 до 17 лет.

Ребята показали результаты в таких дисциплинах, как прыжки в длину, пресс, отжимания, метание спортивного снаряда, наклоны вперед, подтягивания на высокой и низкой перекладине, бег на 60 метров, челночный бег и забег на длинную дистанцию — 800 метров.

«Команды-победители и призеры будут награждены на торжественном закрытии сезона трудового отряда „Чистогорье“, которое состоится 30 июня в Солнечногорске. Также в рамках церемонии вручим медали победителям в личном зачете», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Трудовой отряд «Чистогорье» в Солнечногорске существует уже пять лет назад. За это время было трудоустроено более 1300 подростков и собрано более 35 тысяч мешков мусора.

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