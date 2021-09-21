Более 150 подмосковных предпринимателей подали заявки на возмещение затрат на маркетплейсы

В Московской области закончился прием заявок от предпринимателей на получение субсидий для возмещения затрат на продвижение на маркетплейсах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Бизнесмены Подмосковья подали более 150 заявок на субсидирование затрат на маркетплейсы. Конкурс организовало Министерство инвестиций, промышленности и науки региона. В нем могли принять участие представители малого и среднего бизнеса и самозанятые жители.

«Подмосковный Мининвест получил 152 заявки на общую сумму 48,9 миллиона рублей. Сейчас ведется обработка поступивших обращений, и в ближайшее время будут объявлены победители конкурсного отбора», — отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Министр уточнила, что предприниматели могут рассчитывать на компенсацию 50% затрат на продвижение на маркетплейсах. При этом максимальная сумма субсидии составляет 500 тысяч рублей.

«Это новая мера поддержки, введенная в регионе в этом году, и она чрезвычайно актуальна — сегмент e-commerce стремительно растет. Поэтому с 1 октября мы начнем прием заявок на второй конкурс по субсидированию затрат предпринимателей, реализующих товары через маркетплейсы», — уточнила Зиновьева.

Она подчеркнула, что ведомство расширит список предпринимателей, которые имеют право на субсидию. Заявки будут принимать и от предприятий общественного питания.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150, по номеру 8(495)109-07-07, в одном из подмосковных офисов «Мой бизнес».