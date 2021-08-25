Более 150 подмосковных дорог отремонтировали по президентской программе

В Московской области уже отремонтировали более 77% дорог от плана на год. Свыше 150 дорог длиной 620 километров обновили по президентской программе «Безопасные качественные дороги». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Новый асфальт уже положили более чем на 1,5 тысячи участков дорог протяженностью свыше 1,3 тысячи километров.

«В этом году темпы выполнения ремонтных работ превосходят аналогичный период прошлого года. При этом основную программу ремонта выполнили на 85%. В первую очередь были отремонтированы дороги с высокой интенсивностью движения и участки к социально значимым объектам», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что асфальт на 1,3 тысячи участков муниципальных дорог заменили за счет софинансирования из областного бюджета. Их общая протяженность составила 700 километров.

Власти Московской области сделали акцент на обновлении муниципальной дорожной сети. Именно на эти участки приходит много запросов от жителей региона.

Сейчас заканчивают ремонт муниципальных дорог в Балашихе, Ленинском и Можайском округах, Люберцах, Домодедове, Реутове, Истре.

По президентской программе «Безопасные качественные дороги» на региональной сети завершают ремонт в Волоколамске, Клину, Лотошине, Можайске и Жуковском. Еще в 22 округах ведут работы по укреплению обочины и разметки.

Самые длинные участки, которые уже отремонтировали в Подмосковье, — это автодорога Москва — Егорьевск — Тума — Касимов в Раменском округе, Ольховка — Хатунь — Лапин в Ступинском округе, Константиново — Закубежье — Остров в Сергиево-Посадском округе, Старый Спасс — Колионово в Егорьевске.

Ремонт завершили на дорогах, за которые голосовали жители на портале «Добродел». Новые асфальт появился на дороге М-5 «Урал» — Сабурово с 0 по 1,4 километра в Раменском округе, набравшая 600 голосов; Балково — Тульчино с 0 по 2,3 километра в Серпухове, за ее ремонт проголосовали 551 человек; съезд Каширское шоссе — А-105 с 0 по 0,1 километра в Ленинском округе; Коломна — Озеры» — Липитино с 0 по 1,2 километра в Озерах.

Всего по итогам голосования на «Доброделе» в этом году отремонтировали более 40 региональных дорог.

До конца ремонтного сезона в Московской области заменят асфальт более чем на 2,1 тысячи участков дорог длиной свыше 1,7 тысячи километров.

Посмотреть, какие именно участки ждет обновление, можно на портале «Добродел».