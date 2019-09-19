Более 150 подъездов отремонтируют в Рузском округе до конца 2019 года

Более 150 подъездов запланировано отремонтировать в Рузском городском округе по губернаторской программе в этом году. В 42 из них работы уже завершены. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Согласно губернаторской программе, до конца 2019 года на территории Рузского округа будут отремонтированы 153 подъезда. 42 из них уже полностью готовы, акты сдачи-приемки подписаны с участием жильцов. В остальных подъездах ремонтные работы пока ведутся.

Глава муниципального образования Татьяна Витушева обратила внимание в целом на сроки капитального ремонта многоквартирных домов. В Рузском округе в настоящее время ремонтируется 50 многоквартирных жилых домов, и в некоторых из них есть отставание от графика. Администрация муниципалитета готовит предписания подрядной организации по срыву сроков, а также по несоответствию выполнения отдельных видов работ сметной документации и требованиям нормативов.

Жильцы домов № 14 и № 15 в поселке Беляная гора, подъезды которых были отремонтированы в этом году по программе благоустройства, уже оценили результаты усилий властей.

«За 53 года, что проживаем в поселке, такого не было. Работы не мешали, да и быстро мальчишки управились. Сами посмотрите, очень красиво», — сказала Надежда Николаевна.

С ней согласна другая жительница Нина Ивановна. «Все получилось, как надо. Спасибо Витушевой! Еще очень бы хорошо тропинку заасфальтировать, а за 14-м домом еще одну такую же тропинку проложить», — высказала пожелание Нина Ивановна.

При обновлении подъезда по губернаторской программе, с жителями согласовывают все касающиеся ремонта вопросы, а также детали проведения работ, в том числе графики, выбор цветовой гаммы, материалов и дизайнерских решений.

Перечень работ, производимых в рамках программы «Мой подъезд», в этом году был расширен. В зависимости от состояния дома и в соответствии с пожеланиями жителей, может быть проведена полная замена оконных блоков и напольной плитки, пандусов для маломобильных граждан, оборудования входных групп (двери, дверные доводчики и так далее).