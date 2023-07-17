Подмосковье 17 июля 2023, 17:24 Более 150 подъездов отремонтируют в Химках в 2023 году Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Свыше 150 подъездов жилых домов отремонтируют в Химках в 2023 году. Также в округе появятся две уникальные парадные, обновленные в соответствии с пожеланиями жителей.

Подъезды, выполненные по особому проекту, появятся в доме № 8 на улице Горшина и в доме № 14, корпус 1, на улице Германа Титова. Уникальная концепция была разработана профессиональными дизайнерами, которые объединили предпочтения жителей в единый проект. Работы завершат к 1 сентября.

Реклама

«При поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Химках капитально отремонтировали более 3,1 тысячи подъездов и более 750 многоквартирных домов. За это время мы выстроили новую систему взаимодействия с химчанами. Вместе с жильцами каждого конкретного дома определяем перечень работ, которые в первую очередь должны войти в инвестпрограмму, — дорожную карту ремонта. Затем вместе с председателями советов домов и депутатами контролируем ее исполнение», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что почти 100 подъездов округа уже привели в порядок.

Сейчас ремонт идет в двух подъездах дома № 30 на улице Маяковского. Рабочие установили новые стеклопакеты, штукатурят стены, красят перила и батареи. Недавно завершили обновление подъездов в доме № 10 на Вишневной улице в Сходне. По просьбе жителей там установили металлические двери, вставили окна и покрасили стены.

В этом году в Химках приступили к реализации трехлетней инвестпрограммы Министерства энергетики Московской области по модернизации системы теплоснабжения и водоснабжения. Также планируют внедрить уникальную технологию по управлению уличным освещением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ключевыми направлениями работы в ЖКХ остаются тепло, вода, очистные сооружения, работа управляющих компаний и газовая безопасность.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».