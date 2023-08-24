24 августа 2023, 13:52
Более 150 новых заводов и цехов построят в Подмосковье
Главгосстройнадзор Московской области рассказал о строительстве новых заводов, цехов и складских комплексов ведется в регионе. Сейчас в разных городских округах возводятся 154 объекта.
Больше всего, 11 объектов, строят в Щелкове. В Подольске работы ведутся на 10 участках, в Богородском округе — на девяти. Семь промышленных объектов появится в Дубне, по шесть — в Воскресенске, Домодедове, Солнечногорске, Ступине и Электрогорске.
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В рамках программы импортозамещения в Бронницах возводят машиностроительный комплекс, в Волоколамске — молочный комплекс на шесть тысяч голов крупного рогатого скота. В Истре реконструируют завод по производству сухих адаптированных молочных смесей для детского питания, а в Черноголовке — предприятие по выпуску готовых лекарств.
За каждой стройкой закреплен инспектор Главгосстройнадзора, который регулярно проверяет ход работ в соответствии с утвержденным планом.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
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