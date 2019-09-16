Более 150 новых парковочных мест появится в Клину до конца года

Парковочное пространство, удобное для всех, обустраивают в городском округе Клин. В планах на этот год — добавить более 150 новых парковочных мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В 2019 году дополнительные парковочные места организуют на улицах Литейная, Самодеятельная, 23 Октября. Будут расширены автоместа у музея-заповедника Петра Ильича Чайковского.

Парковки для автомобилей организуют также в микрорайоне Майданово — на земле, которая освободилась после сноса незаконного торгового павильона. Вообще, заполнять освободившиеся после сноса самостроя площади будут скверы и парковки. Новые автоместа — это запрос самих жителей.

Город при планировке прошлого века не был рассчитан на такое количество машин, они едва умещаются в тесных дворовых карманах. Именно поэтому обустройству парковок окружные власти стали уделять повышенное внимание. Как подчеркнула главы городского округа Клин Алена Сокольская, парковка на Литейной, возможно, будет экологичной.

«Скорее всего, это будут те самые плиты, прорастающие зеленой травой. Они формируют экологию „для глаз“ и, вместе с тем, не нарушая почвенного покрова, позволяют парковать машины», — пояснила глава муниципального образования.

На 50 машиномест обустроят парковку в районе улиц Самодеятельная и 23 Октября. Благодаря слаженной работе службы муниципального контроля там удалось распланировать место для автостоянки. В этом нуждаются и жители, и те, кто приезжает, чтобы посетить социальные объекты Клина. Один из них — колледж «Подмосковье» — принимает немало гостей и делегаций.

Значительно расширится автостоянка у музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского. Невероятный случай — частный собственник там сам отказался от прав на землю в пользу муниципалитета. Работы по обустройству новых парковочных мест планируют провести до конца этого года.

Юлия Якушева живет в Клину по адресу: Демьяновский проезд. Местная жительница очень обрадовалась расширению парковки у дома-музея Чайковского.

«Во-первых, в дни фестиваля у нас так много машин, что заставляют весь наш двор — он расположен по соседству с музеем. Но дело не только в этом, в конце концов, жители могут пережить недолгое нашествие машин. Но для нашего туристического города важно, чтобы было где свободно парковаться туристам. Ведь наш Клин — это город фестивалей и древней истории. У нас есть что посмотреть, и много гостей приезжает», — поделилась своим мнением Юлия Якушева.

В планах на 2019 год — обустройство 154 парковочных мест, а в перспективе на 2020-й — обустройство еще 180 мест для парковки.