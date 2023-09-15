Подмосковье 15 сентября 2023, 14:31 Более 150 мостовых сооружений отремонтировали в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала года более 150 мостовых сооружений привели в порядок в 40 округах Подмосковья. Работы провели на мостах, путепроводах, тоннелях и водоотводах.

«Планово-предупредительные работы проводятся специалистами Мосавтодора ежегодно для повышения комфорта и безопасности на искусственных сооружениях для предотвращения деформаций и дальнейшего разрушения», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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На объектах заменяют металлические барьерные и перильные ограждения, восстанавливают деформационные швы, проводят локальный ремонт гидроизоляции, а также окрашивают перила и опоры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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