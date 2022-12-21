21 декабря 2022, 14:21
Более 150 медиков получат денежную премию в Подмосковье до конца года
Итоги первой премии для врачей и среднего медперсонала подвели в Подмосковье. Денежные выплаты в размере от 120 до 180 тысяч рублей получат более 150 медиков.
«Эта премия в Московской области присуждается впервые. По итогам конкурсных испытаний победителями стали 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. Все они в ближайшие дни получат денежную выплату от 120 до 180 тысяч рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Наибольшее количество победителей выявили на Московской областной станции скорой медицинской помощи. Здесь сразу 35 сотрудников получат премии. Конкурс проходил в несколько этапов. Медикам пришлось выполнить компьютерное тестирование, а также продемонстрировать свои навыки на практике. Итоги подвели экспертная комиссия, в которую вошли представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты Подмосковья.
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что скоро в регионе появится уже пятый по счету поселок для врачей. Для этого в Воскресенске выделили около девяти гектаров земли.
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