Подмосковье 21 декабря 2022, 14:21 Более 150 медиков получат денежную премию в Подмосковье до конца года

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Итоги первой премии для врачей и среднего медперсонала подвели в Подмосковье. Денежные выплаты в размере от 120 до 180 тысяч рублей получат более 150 медиков.

«Эта премия в Московской области присуждается впервые. По итогам конкурсных испытаний победителями стали 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. Все они в ближайшие дни получат денежную выплату от 120 до 180 тысяч рублей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что скоро в регионе появится уже пятый по счету поселок для врачей. Для этого в Воскресенске выделили около девяти гектаров земли.

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