Подмосковье 17 мая 2023, 14:05 Более 150 ларьков с мороженым открылись в парках Подмосковья министерство благоустройства

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С наступлением тепла в парках Подмосковья открывается все больше точек по продаже мороженого. В министерстве благоустройства региона напомнили, что получить разрешение на такую торговлю можно просто и быстро.

«Зимой актуальны киоски с горячим чаем и питанием, а летом — ларьки с мороженым и холодными напитками. Сейчас в 90 наших парках работают уже 154 такие точки», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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С прошлого года в Подмосковье действует упрощенная процедура открытия мобильной торговли. Раньше предприниматели, которые хотели разместить на улице фудтраки, автолавки и тележки, ждали их решения по 70 дней, а теперь это можно сделать онлайн всего за неделю. Выбрать локацию для торговли поможет региональный инвестиционный портал Московской области.

Каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов. Губернатор региона Андрей Воробьев еще раз подчеркнул это на встрече с представителями бизнеса.

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