Подмосковье 28 апреля 2023, 13:51 Более 150 крупных инвесторов из Индии заинтересовались потенциалом Подмосковья для развития бизнеса Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Инвестиционный потенциал Подмосковья в области фармацевтики, химической промышленности и машиностроения представили на роуд-шоу в Дели. Возможности региона уже заинтересовали крупных бизнесменов.

«Интерес со стороны индийских инвесторов к Подмосковью очень высок. Итоги подводить пока рано, ведь впереди еще множество встреч, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что роуд-шоу станет мощным толчком для усиления присутствия индийского бизнеса в нашем регионе», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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После презентации в Дели состоялись встречи с потенциальными инвесторами. В переговорах в частности приняла участие индийская компания, которая входит в Топ-15 фармацевтических компаний мира.

Президент группы компаний «Рус Биофарм» Сатия Пуния, который уже давно и успешно работает в Подмосковье, поделился своим опытом с потенциальными коллегами.

«Мы воспользовались такими инструментами поддержки и развития бизнеса, как возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры, получили субсидию на оборудование, а также арендовали земельный участок с необходимыми коммуникациями под производство. Пользуемся льготами как резиденты ОЭЗ», — отметил Сатия Пуния.

По словам инвестора, в Подмосковье реализована поддержка предпринимателей по системе одного окна, что существенно сокращает время. Правительство региона, включая губернатора Андрея Воробьева, находится в диалоге с бизнесом, видит проблемы и оперативно решает их.