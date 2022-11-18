Более 150 комплектов одежды передали пациентам военного госпиталя в Балашихе

В этот госпиталь мы приезжаем не в первый раз, знаем потребности пациентов. Нет сейчас более важной задачи, чем забота о военнослужащих и их семьях. Партийная задача — сделать все возможное, чтобы эта помощь была значительная и ощутимая

Вячеслав Фомичев.