18 ноября 2022, 12:49
Более 150 комплектов одежды передали пациентам военного госпиталя в Балашихе
Военнослужащим, проходящим лечение в клиническом госпитале имени Бурденко в Балашихе, передали 150 комплектов одежды. Ее сшили в Ярославской области. Пациенты смогут носить вещи в госпитале и после выписки.
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Одежду раненым предоставил фонд партии «Единая Россия» при поддержке главы городского округа Балашиха Сергея Юрова. Передал комплекты раненым депутат Госдумы Вячеслав Фомичев.
В этот госпиталь мы приезжаем не в первый раз, знаем потребности пациентов. Нет сейчас более важной задачи, чем забота о военнослужащих и их семьях. Партийная задача — сделать все возможное, чтобы эта помощь была значительная и ощутимая
Вячеслав Фомичев.
Заместитель начальника госпиталя по лечебной работе полковник Михаил Козовой поблагодарил депутата за подарок.
Нам постоянно оказывают помощь и внимание. Мы чувствуем поддержку, и это дает нам сил для дальнейшей плодотворной работы, а пациентам — сил для выздоровления
Михаил Козовой.
Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко обеспечен всем необходимым, но его пациентов поддерживают дополнительно — привозят продукты питания, средства связи и оргтехнику.
Сегодня в Подмосковье реализуется целый ряд мер для помощи семьям мобилизованных граждан.
В Балашихе работает Центр поддержки по адресу: Московский проезд, дом № 13. Здесь можно получить юридическую, психологическую и волонтерскую помощь, а также помощь с оформлением документов.
Специалисты работают индивидуально, рассматривают ситуацию в каждой конкретной семье.
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Балашиха
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