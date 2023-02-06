Подмосковье 06 февраля 2023, 12:17 Более 150 камер установили для наблюдения за ремонтом жилых домов в Подмосковье

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Жители Подмосковья могут наблюдать за капительным ремонтом своих домов с помощью 157 камер, установленных на стройплощадках. Опция бесплатна и общедоступна.

«Трансляция в прямом эфире ведется со 157 камер видеонаблюдения. Это обязательное условие для всех подрядчиков нашего Фонда капитального ремонта», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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С помощью камер жители в режиме онлайн осуществляют общественный контроль за ходом ремонта. Каждый желающий может следить за трансляцией из любой точки мира.

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«Видеонаблюдение позволяет предотвращать нарушения при производстве работ из офиса», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

Ознакомиться со списком домов, на которых установлены камеры, можно на портале www.fkr-mosreg.ru/map в разделе «Карта».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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