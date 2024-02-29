Подмосковье 29 февраля 2024, 21:22 Более 150 электрозаправочных станций установят в Подмосковье до конца года Мособлэнерго

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Министерство энергетики Московской области активно внедряет программу расширения электрозарядной инфраструктуры. В этом году планируется установить на территории региона 155 станций для электротранспорта, включая 125 «быстрых» и 30 «медленных».

Развертывание станций в Подмосковье осуществляется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и за счет инвестиций частных компаний. Всего до конца года обещают ввести 125 «быстрых» ЭЗС в эксплуатацию. «Мособлэнерго» также устанавливает еще 30 «медленных» станций для электротранспорта с мощностью 22 кВт в различных городских округах Подмосковья.

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Для использования зарядных станций «Мособлэнерго» требуется скачать мобильное приложение Plug me с подробной инструкцией по эксплуатации. Кроме того, информация о доступных станциях представлена на официальном сайте компании и в сервисе «Яндекс Карты».

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что в регионе наблюдается увеличение числа электромобилей, что подталкивает развивать инфраструктуру зарядных станций.

«Сегодня в регионе работает 508 ЭЗС, из которых 171 станция — „быстрая“ и 337 станций — „медленных“. В планах — продолжить развитие электрозарядной инфраструктуры в целях заботы об экологии и создании комфортной городской среды», — подытожил Хромушин

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