Подмосковье 29 ноября 2022, 08:56 Более 150 домовладений газифицируют в Химках

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В Химках газифицируют 160 домовладений до конца этого года. Газовые трубы уже довели до границ 75 участков, в 29 домовладениях работы проведены внутри границ, а в 9 домах уже запущен газ.

Реализацию президентского проекта «Социальная газификация» обсудили на общегородском совещании под руководством главы Химок Дмитрия Волошина.

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«Большая часть [негазифицированных домовладений] находится в частных секторах микрорайона Сходня-Фирсановка и в старых Химках. Благодаря социальной газификации до конца года к этим домовладениям бесплатно подведут газ», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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По его словам, возведение новых сетей в Химках — трудоемкий процесс, но очень важный для всех горожан. Сроки газификации соблюдаются, а заявки химчан исполняют в соответствии с графиком.

Согласно программе социальной газификации филиала «Северо-Запад» АО «Мособлгаз», в Химках построено 7,2 километров газопровода, а до конца года планируется запустить еще 22 километра.

Напомним, что президентский проект «Социальная газификация» предусматривает возможность бесплатного проведения газа до границ участка. Подать заявку можно на портале госуслуг и на сайте АО «Мособлгаз».

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