29 ноября 2022, 08:56
Более 150 домовладений газифицируют в Химках
В Химках газифицируют 160 домовладений до конца этого года. Газовые трубы уже довели до границ 75 участков, в 29 домовладениях работы проведены внутри границ, а в 9 домах уже запущен газ.
Реализацию президентского проекта «Социальная газификация» обсудили на общегородском совещании под руководством главы Химок Дмитрия Волошина.
Реклама
«Большая часть [негазифицированных домовладений] находится в частных секторах микрорайона Сходня-Фирсановка и в старых Химках. Благодаря социальной газификации до конца года к этим домовладениям бесплатно подведут газ», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Реклама
По его словам, возведение новых сетей в Химках — трудоемкий процесс, но очень важный для всех горожан. Сроки газификации соблюдаются, а заявки химчан исполняют в соответствии с графиком.
Согласно программе социальной газификации филиала «Северо-Запад» АО «Мособлгаз», в Химках построено 7,2 километров газопровода, а до конца года планируется запустить еще 22 километра.
Напомним, что президентский проект «Социальная газификация» предусматривает возможность бесплатного проведения газа до границ участка. Подать заявку можно на портале госуслуг и на сайте АО «Мособлгаз».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Социальная газификация
Реклама
Реклама