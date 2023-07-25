Подмосковье 25 июля 2023, 14:13 Более 150 детских площадок отремонтировали в Истре с июня пресс-служба администрации г. о. Истра / пресс-служба администрации городского округа Истра

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Свыше 150 детских площадок отремонтировали в Истре с начала лета. Чаще всего приходится ремонтировать качели и горки, а также восстанавливать противоударное покрытие.

Лето — самая активная пора для игр на детских площадках. За два месяца сотрудники коммунальных служб привели в порядок половину от общего количества площадок муниципалитета.

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Как правило, замене подлежат крепежи на качелях и горках. Также ремонтируют песочницы, лавочки и меняют износившееся противоударное покрытие.

пресс-служба администрации г. о. Истра

Иногда речь идет не о невинных шалостях и механических повреждениях элементов, а о вандальных действиях. Хулиганы рисуют граффити, вырывают лавочки, расшатывают игровые элементы.

Только в июле специальные бригады муниципального бюджетного учреждения «Додхибимор» привели в порядок порядка 30 пострадавших от действий вандалов детских площадок в Истре, Дедовске, Новопетровском, Снегирях и Павловской Слободе.

пресс-служба администрации г. о. Истра

Кроме того, жители жалуются на подростков, которые залезают на детские горки, прыгают на них, ломают детали на качалках, лезут ногами на качели, оставляют надписи. Сообщить о необходимости ремонта игрового комплекса можно по телефону: 8 (495) 127-73-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. С начала года жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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