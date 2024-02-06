Подмосковье 06 февраля 2024, 11:11 Более 150 человек выступили на соревнованиях по плаванию в Воскресенске Телеканал «360»

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Первый этап открытого кубка по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем прошел в Воскресенске. Участие в заплывах приняли более 150 спортсменов из Москвы и восьми городов Подмосковья.

Соревнования проходили во Дворце водного спорта «Дельфин». Среди участников заплывов были и воспитанники школы олимпийского резерва «Академия спорта» в Воскресенске. Ребята показали хорошие результаты.

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«Грекова Ксения, Грекова Полина, Шилов Артем выиграли соревнования. Было много призеров из числа воспитанников нашей школы», — рассказала директор школы олимпийского резерва «Академия спорта» Наталья Старцева.

Сегодня в Воскресенске плаванием занимается более 250 ребят в возрасте от семи лет и старше.

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