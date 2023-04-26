Подмосковье 26 апреля 2023, 15:01 Более 150 человек вышли на субботник в микрорайоне Пироговском в Мытищах

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Субботник прошел в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Участие в нем приняли более 150 жителей.

Участникам субботника выдавали весь необходимый инвентарь: перчатки, грабли, лопаты и мешки для мусора. Всего предстояло убрать около 10 гектаров земли.

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«Самое важное — все-таки подумать о том, что надо природу беречь, и за собой следить, не сорить. Это раз. И во-вторых — это сплачивает людей. Иногда после таких вот мероприятий дружба возникает и товарищество», — отметил главный консультант главы городского округа Мытищи Юрий Уланов.

Всего на территории собрали более 150 мешков с мусором. После активной уборки для участников субботника провели чаепитие и развлекательную программу.

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