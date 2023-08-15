Подмосковье 15 августа 2023, 10:11 Более 150 человек стали участниками праздника ко Дню физкультурника в парке в Рузе Телеканал «360»

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День физкультурника отпраздновали в парке культуры и отдыха «Городок» в Рузе. Участие в мероприятиях приняли около 150 человек.

Стартовал праздник с городского турнира по шахматам. Также все желающие могли сдать нормы ГТО.

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Местные реконструкторы организовали показательные поединки, а воспитанники спортивной школы провели показательную тренировку по вольной борьбе и мастер-класс по фехтованию. На территории парка также работала тематическая фотовыставка. Затем гости праздника открыли аллею олимпийцев, где высадили молодые дубы.

Праздничные мероприятия продолжила встреча с олимпийцами. Жители и молодые спортсмены послушали истории заслуженных спортсменов и задали им свои вопросы.

«Сегодня при поддержке области у нас прошло замечательное мероприятие „Физкульт-парк“, порядка 150 человек здесь собралось. Людям удалось пообщаться вживую с олимпийскими чемпионами, мы показали наши активности. <…> Душевное спортивное мероприятие получилось, несмотря на плохую погоду», — отметил заместитель главы администрации Рузского городского округа Армен Шахбабян.

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