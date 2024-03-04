Подмосковье 04 марта 2024, 17:40 Более 150 человек стали участниками «Федоскинской лыжни» в Мытищах Unsplash

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Спортивный зимний сезон в Мытищах завершился мероприятием под названием «Федоскинская лыжня — 2024». 12-я по счету лыжная гонка прошла на базе спортивного комплекса «Марфино». В соревнованиях участвовали около 150 спортсменов.

Участие в гонке приняли не только жители Мытищ, но и соседних районов Подмосковья и Москвы. Лыжные забеги прошли несмотря на весеннюю погоду и таяние снега. Для гостей и участников были организованы веселые конкуры и призы.

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Первыми на старт традиционно вышли самые юные спортсмены в возрасте до пяти лет. Участники продемонстрировали свои навыки на различных дистанциях. От 300 метров до пяти полноценных кругов вокруг стадиона «Марфино» прошло около 20 забегов в разных возрастных группах.

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