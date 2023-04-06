Подмосковье 06 апреля 2023, 13:27 Более 150 человек приняли участие в земельно-имущественных торгах в Подмосковье за неделю

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Подмосковье является лидером в сфере земельно-имущественных торгов. За неделю в регионе состоялось 52 аукциона по земельно-имущественным торгам. В них приняли участие 156 человек. Об этом сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

За неделю было зафиксировано увеличение стартовой цены лота из Домодедова в 22 раза. В аукционе приняли участие десять претендентов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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