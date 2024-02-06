06 февраля 2024, 13:17
Более 150 человек приняли участие в соревнованиях по спортивной аэробике в Солнечногорске
Чемпионат и первенство округа по спортивной аэробике провели в Солнечногорске. Более 150 человек выступили на соревнованиях в спортивной школе № 1.
Состязания проходили нескольких номинациях и в четырех возрастных категориях от девяти лет и старше.
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«Спортивная аэробика в городском округе Солнечногорск является одним из самых массовых видов спорта. Впереди новый соревновательный сезон. Желаю нашим аэробистам успеха и много новых ярких побед», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Спортивной аэробикой в Солнечногорске занимаются порядка 350 ребят. Каждый год они показывают высокий уровень подготовки на соревнованиях различного уровня.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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