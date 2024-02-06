Подмосковье 06 февраля 2024, 13:17 Более 150 человек приняли участие в соревнованиях по спортивной аэробике в Солнечногорске Unsplash

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Чемпионат и первенство округа по спортивной аэробике провели в Солнечногорске. Более 150 человек выступили на соревнованиях в спортивной школе № 1.

Состязания проходили нескольких номинациях и в четырех возрастных категориях от девяти лет и старше.

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«Спортивная аэробика в городском округе Солнечногорск является одним из самых массовых видов спорта. Впереди новый соревновательный сезон. Желаю нашим аэробистам успеха и много новых ярких побед», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Спортивной аэробикой в Солнечногорске занимаются порядка 350 ребят. Каждый год они показывают высокий уровень подготовки на соревнованиях различного уровня.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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