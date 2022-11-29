Подмосковье 29 ноября 2022, 11:14 Более 150 балаклав для солдат СВО отшили жители Сергиева Посада

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В небольшом ателье Сергиева Посада шьют балаклавы для солдат, выполняющих в зоне СВО боевые задачи. С помощью жителей округа здесь уже отшили 170 изделий.

За дело взялись не только профессиональные швеи. На помощь им пришли врачи, педагоги, менеджеры из числа жителей округа. Многие из них впервые встали за закроечные столы и сели за машинки.

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«И дети, и взрослые, и их родители, и те, кто никогда не шил, — все уселись за машины, были все заняты. Мы за один день конвейер тут поставили и все 170 балаклав вместе с раскроем сделали», — рассказала руководитель швейной студии «Гардероб» Екатерина Борисова.

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На помощь мастерицам пришли предприниматели. Они принесли ткань и другие расходные материалы. Местный конструктор Надежда Чайка усовершенствовала лекала, чтобы было не только тепло, но и удобно. Депутаты Мособлдумы и совета округа также остаются на связи с семьями мобилизованных.

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