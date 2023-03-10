Подмосковье 10 марта 2023, 14:08 Более 150 арбитражных управляющих Подмосковья узнали сведения о должниках с помощью онлайн-услуги

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Новые электронные услуги по предоставлению сведений по запросу арбитражных управляющих появились в Подмосковье два месяца назад. За это время ими воспользовались более 150 арбитражных управляющих.

«Это очередной сервис, не имеющий аналогов в России, благодаря которому в Подмосковье арбитражные управляющие теперь получают необходимые сведения о должниках, их имуществе и имущественных отношениях онлайн в течение семи рабочих дней», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Она также подчеркнула, что услуга предоставляется бесплатно как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Воспользоваться ей могут временные, внешние, конкурсные, административные, финансовые арбитражные управляющие, а также их представители. Услуга доступна на портале. Результаты придут заявителю в личный кабинет.

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Для оказания услуги необходимо предъявить следующие документы: заявление о предоставлении государственной или муниципальной услуги, паспорт заявителя или его представителя, а также судебный акт об утверждении арбитражного управляющего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что все подразделения МФЦ имеют специальную услугу, благодаря которой люди, испытывающие сложности, тоже могут научиться пользоваться порталом госуслуг и не тратить время на посещение инстанций и сбор справок.

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