Подмосковье 24 июля 2023, 12:29 Более 15 женских команд Подмосковья поучаствуют в турнире Солнечногорска по пляжному волейболу Фото: unsplash.com

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В Солнечногорске состоится турнир по женскому пляжному волейболу. Мероприятие пройдет 29 июля. В нем поучаствуют 16 команд Московской области, сообщили в минспорта региона.

Спортивное событие приурочили к 100-летию отечественного волейбола. Победители получат призы от генерального спонсора турнира ГК «Садовое кольцо».

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В рамках турнира презентуют новый основной состав подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово». Соревнования проведут в городском парке культуры и отдыха, а также в СК «Металлург».

На мероприятии будут министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Колунов, глава Солнечногорска Константин Михальков и другие.

Начало в 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о начале Кубка президента Федерации шахмат Московской области Сергея Карякина. Глава региона похвалил отличившихся юных шахматистов.

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