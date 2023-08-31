Подмосковье 31 августа 2023, 11:00 Более 1,5 тысячи зрителей посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Лобне Unsplash

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Фестиваль «Город танцует в парках» прошел в Лобне. Десять лучших коллективов округа выступили на сцене перед жюри, возглавил которое известный хореограф Егор Дружинин. Мероприятие собрало в Центральном парке культуры и отдыха более 1,5 тысячи зрителей.

Танцевальный фестиваль проходит в 16 городских округах Подмосковья, в нем принимают участие 160 коллективов.

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«Фестиваль дает возможность буквально всем-всем танцевальным командам Московской области принять участие, показать свои таланты и получить экспертное мнение, оценку от профессионального жюри. У нас в состав жюри входит Егор Дружинин, он является также художественным руководителем фестиваля, Александр Могилев и Владимир Гудым», — рассказал начальник PR-отдела Московской областной дирекции по развитию парков Глеб Осипов.

Конкурсный отбор проводили онлайн. Участники присылали заявки в формате видео, из них выбрали по 10 лучших коллективов в каждом округе.

«Сегодня Лобня принимает уникальный проект — фестиваль „Город танцует в парках“. Это яркое и масштабное событие не только для нашего городского округа, но и для всего Подмосковья», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Художественный руководитель фестиваля Егор Дружинин признался, что самое сложное в судействе детских коллективов — не расстроить участников.

«Они должны понимать, что <…> это большая заслуга их самих. <…> У них есть смелость, мужество быть оцененными, причем публично, выступать для зрителей. Если радость выступления для них значит больше, чем оценки жюри, — это самое главное. Потому что наши советы <…> на самом деле не так важны, как опыт, который они приобретают», — поделился Егор Дружинин.

Пока судьи подводили итоги, на сцене выступали именитые танцоры. Победителем фестиваля в Лобне стал коллектив The witches. Победу ребятам принес номер Crossfire. Теперь коллектив ждет участие в финальном этапе фестиваля, который пройдет в Пестовском парке Балашихи 2 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью портала welcome.mosreg.ru удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в регионе.

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