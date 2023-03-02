Подмосковье 02 марта 2023, 17:24 Более 1,5 тысячи жительниц Подмосковья прошли маммографию на новом аппарате в Подольске за 4 месяца Фото: Мария Андрюхина

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Новый маммографический аппарат появился в Подольской областной клинической больнице № 4 в октябре 2022 года. За это время с его помощью обследования прошли более 1,5 тысячи жительниц Подмосковья.

Оборудование поставили в больницу по госпрограмме Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Отмечается, что подольский маммограф оснащен томосинтезом.

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«Если мы находим изменения, то проводим томосинтез: исследование, при котором делается серия рентгенологических срезов, на их основании строится изображение, дающее нам возможность более детально изменения оценить», — сообщил врач-рентгенолог Эдуард Куюмчьян.

Ранее, чтобы пройти подобное обследование, пациенток направляли в другие медицинские центры. Теперь в поликлинике врач при необходимости тут же проводит томосинтез и сразу сообщает женщине результаты исследования.

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