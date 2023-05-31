Подмосковье 31 мая 2023, 14:16 Более 1,5 тысячи жителей Подмосковья воспользовались процедурой межевания земли с начала года Фото пресс-службы МОБТИ

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Более 1,5 тысячи жителей Московской области с начала года воспользовались услугой межевания земельных участков. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

«Межевание — это определение границ земельного участка, которое включает проведение геодезических работ, сбор документов, процесс согласования границ, составление межевого плана, постановку на кадастровый учет и получение документов на регистрацию права собственности», — уточнили в ведомстве.

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Процедура нужна, если границы участка не определили ранее, между соседями возникли споры по поводу границ или при разделении земли на несколько частей, а также при объединении нескольких в один.

Межевание проводит кадастровый инженер. Заказать услугу можно в Московском областном БТИ по телефону +7 (498) 568 88 88 или в офисах бюро или МФЦ.

После работы инженер составит план межевания с границами участка и координатами земли и соседних участков. Документы можно будет получить в офисе БТИ. После этого их следует отнести на постановку на учет в Росреестр через МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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