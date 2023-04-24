Подмосковье 24 апреля 2023, 11:39 Более 1,5 тысячи жителей Лобни стали участниками общегородского субботника

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Общегородской субботник прошел в Лобне 22 апреля. Участие в акции приняли полторы тысячи человек — сотрудники коммунальных служб и администрации округа, депутаты и общественники, пенсионеры и школьники.

«Апрель — это время активного наведения чистоты и порядка. <…> Сегодня на 19 площадках собрались жители нашего города, чтобы сделать его чище и преобразить его», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Центральной площадкой субботника стал старинный Киовский парк в микрорайоне Восточном. В порядок привели и территорию Спасского храма. Этот памятник архитектуры является одной из главных достопримечательностей Лобни.

В этом году там пройдет масштабная реконструкция. Рабочие обновят тротуары, установят спортивные и детские площадки, реконструируют мемориал. Также будут благоустроены и берега озера Киово, которое находится рядом.

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