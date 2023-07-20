Подмосковье 20 июля 2023, 10:13 Более 1,5 тысячи заявок на конкурс детских рисунков о работе Системы-112 поступило в Подмосковье Пресс-служба Системы-112 Московской области

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До окончания приема рисунков и поделок на детский конкурс Системы-112 Подмосковья остался один месяц. Подано уже более 1,5 тысячи заявок.

На конкурс принимаются рисунки, коллажи, видеоролики, поделки и другие творческие работы. Участники должны изобразить работу Службы-112 так, как они ее видят и понимают. Рамки номинаций ограничены только фантазией юных мастеров.

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Результаты конкурса будут объявлены в сентябре. Все призеры и победители получат дипломы и ценные призы.

Конкурсные материалы нужно отправить на почту konkurs112@mail.ru до 20 августа. Сделать это также можно почтовым отправлением по адресу: Московская область, город Подольск, улица Машиностроителей, дом 7а (с пометкой «На конкурс»).

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья. По его словам, сейчас в Подмосковье зарегистрировано десять миллионов человек.

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