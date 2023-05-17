Подмосковье 17 мая 2023, 14:17 Более 1,5 тысячи спортсменов приедут на фестиваль боевых искусств в Долгопрудный Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

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Большой фестиваль боевых искусств проведут в Долгопрудном 20 мая. Участниками турнира станут более 1500 спортсменов из разных регионов России.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что фестиваль боевых искусств объединит профессионалов и спортсменов-любителей, представляющих различные боевые дисциплины. На турнир съедутся команды по боксу, кикбоксингу, карате, дзюдо, самбо, тхэквондо, джиу-джитсу, ММА, грэпплингу, тайскому боксу и другим видам единоборств.

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Бои пройдут на стадионе «Салют» по адресу: город Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, дом 4. Вход для зрителей бесплатный. Начало 20 мая в 13:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития в регионе спортивной инфраструктуры.

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