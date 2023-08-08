Подмосковье 08 августа 2023, 02:00 Более 1,5 тысячи сельхозучастков в Подмосковье проверили на использование по назначению с начала года Минимущество МО

Читать 360tv в

Свыше 1,5 тысячи участков сельхозназначения осмотрели в Подмосковье с начала года. В Министерстве имущественных отношений Московской области отметили, что нарушения выявили более чем на тысяче территорий.

«Три года назад правительством Российской Федерации были утверждены новые признаки неиспользования земельных участков сельхозназначения, которые содержат более жесткие требования, в том числе наличие на 50 и более процентах площади участка сорных растений, самовольные постройки, загрязнение участка химическими веществами, захламление 20 и более процентов площади», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реклама

Отмечается, что Россельхознадзор взял в работу более 320 участков, по 21 из которых согласовали проверку прокуратурой, а по 38 проверка уже проведена.

Жителям Подмосковья напоминают, что собственники и пользователи земельных участков обязаны по закону использовать землю и ухаживать за ней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».