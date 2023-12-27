Подмосковье 27 декабря 2023, 13:14 Более 1,5 тысячи рабочих мест создадут в агропромышленном комплексе Подмосковья в 2024 году фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В следующем году в агропромышленном комплексе Московской области реализуют инвестиционные проекты на общую сумму 15 миллиардов рублей. На новых предприятиях создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест, сообщил зампред правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«Это будет производство гербицидов и пистицидов, овощехранилища, заводы по переработке молока, заводы сырного производства. Также в следующем году планируется строительство репродуктора первого порядка и масштабная реконструкция комбикормового завода», — добавил Мурашов.

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Налоговые поступления в региональный бюджет составят около 650 миллионов рублей ежегодно. Так, в комплекс е разместят производство гербицидов и пестицидов «Щелково Агрохим». Проект оценили в четыре миллиарда рублей, на него потребуются около 500 сотрудников. Мощность предприятия составит 20 тысяч тонн продукции в год.

В производство кондитерских изделий «Деловое партнерство» вложили два миллиарда рублей. На фабрике появится 30 рабочих мест, а мощность составит 25 тысяч тонн товаров ежегодно.

Также на объекте разместят овощехранилища «Лесные дали», завод сыров и молочной продукции «Рота Агро», еще один корпус по производству сыра «Озерецкого молочного комбината», и репродуктор для производства инкубационного яйца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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