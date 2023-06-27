Подмосковье 27 июня 2023, 11:54 Более 1,5 тысячи рабочих мест появится на новом фармзаводе в Солнечногорске

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Компания «Авексима» построит в Солнечногорске научно-производственный логистический комплекс в индустриальном парке «Есипово». Там будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест.

Предприятие займется разработкой и производством препаратов для лечения заболеваний в области кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии. Завода будет включать в себя лаборатории, производственный и складской комплекс.

«На первом этапе строительства объем инвестиций составит три миллиарда рублей. Общий объем инвестиций — 6,5 миллиардов рублей. Но самое главное то, что на предприятии будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест», — рассказал заместитель главы администрации Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Проект будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области в течение восьми лет. Первую очередь завода компания построит в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей региона.

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