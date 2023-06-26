Подмосковье 26 июня 2023, 16:55 Более 1,5 тысячи рабочих мест появится на фармзаводе в Есипове Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Фармацевтическая компания-производитель «Авексима» построит производственно-логистического комплекса в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Предприятие уже получило соответствующее разрешение. На объекте появится более 1,5 тысячи рабочих мест.

«Объем инвестиций в проект компании „Авексима“ — порядка 6,5 миллиарда рублей <…> Завершить строительство первой очереди компания планирует в 2027 году. Весь проект будет реализован в течение восьми лет. Общая площадь комплекса составит более 170 тысяч квадратных метров», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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В муниципалитете появятся лаборатории и опытно-промышленные участки по разработке новых лекарств. Препараты будут лечить заболевания в области кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии, дерматологии, неврологии, иммунологии и онкологии.

По словам гендиректора «Авексимы» Елены Ткаченко, компания развивается в научных разработках и исследованиях. Сейчас в «Сколково» работает научно-исследовательский центр организации.

«Завод в Подмосковье позволит создать уникальный комплекс, который объединит все воедино: научные разработки, промышленное производство и логистику. Благодаря партнерству „Авексимы“ с фармацевтическим дистрибьютором „ФК Гранд Капитал“ препараты, произведенные в Подмосковье, будут оперативно доставляться во все регионы России», — добавила Ткаченко.

Лекарства будут делать в стерильных помещениях и строго контролироваться на всех стадиях производства.

«На заводе будут организованы три производства: для выпуска биотехнологических препаратов, цитостатиков и бета-лактамных антибиотиков. И, что немаловажно, многие из этих лекарственных препаратов будут импортозамещающими», — рассказал гендиректор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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