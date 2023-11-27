Подмосковье 27 ноября 2023, 09:46 Более 1,5 тысячи рабочих и 670 машин вышли на уборку снега в Подмосковье Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Читать 360tv в

Расчистка муниципальных и региональных дорог от снега началась ночью 27 ноября. Ликвидировать последствия снегопада вышли 1,5 тысячи рабочих и 670 машин. Работы продолжаются.

По данным Минтранса Подмосковья, к утру в регионе образовались сугробы до восьми сантиметров.

Реклама

«Оперативный штаб мониторит дорожную ситуацию, оперативно реагирует на изменения погоды, чтобы организовать превентивную противогололедную обработку проезжей части. На особом контроле стоит работа общественного транспорта: все автобусы выведены на линию, диспетчерский состав работает в режиме повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В понедельник температура воздуха в Подмосковье будет колебаться между -2... +2 градуса. По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается дождь со снегом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».