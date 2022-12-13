Подмосковье 13 декабря 2022, 23:27 Более 1,5 тысячи новогодних мероприятий подготовили библиотеки Подмосковья для жителей

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Библиотеки Московской области подготовили обширную программу новогодних мероприятий для жителей и гостей региона. Экскурсии, мастер-классы, кинопоказы — все это ожидает посетителей в преддверии Нового года.

«В них пройдут экскурсии, мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, новогодних украшений и подарков, познавательные мероприятия о традициях празднования Нового года, кинопоказы, выставки, концерты, литературные встречи, викторины, театрализованные представления», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Так, например, Химкинская библиотека № 3 каждое воскресенье декабря проводит предновогодние семейные посиделки, на которых дети и взрослые делают елочные игрушки, смотрят мультфильмы и читают новогодние произведения. В библиотеке № 14 городского округа Королев в рамках кружка рисования «Аквамарики» проходит мастер-класс по росписи новогодней игрушки.

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Мероприятия подготовлены в библиотеках региона и для представителей старшего поколения. В Дмитровском округе для участников клуба «Активное долголетие» пройдет познавательно-развлекательная программа «Славянская игрушка» с мастер-классом по изготовлению Рождественской елочки из ткани.

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