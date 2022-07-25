Более 1,5 тысячи литров ухи приготовили на фестивале в Луховицах

На фестивале в городском округе Луховицы готовили настоящую царскую уху. Специалисты по этому блюду знают, что уху можно приготовить только на свежем воздухе. Если готовить уху в помещении, то получится просто рыбный суп.

Владимир Алаев толк в ухе знает. Готовит ее более 30 лет. Рецепт его ухи прост — рыба, картошка, лук, специи. Но есть и секретный ингредиент — это манная крупа. Именно она придает блюду свой неповторимый вкус.

«Она разваривается, получается подобие икры. Как икра. Сыпешь, чтобы она комками не получалась. Манную кашу когда ешь, комки — тьфу, мама плохо приготовила», — шутит участник фестиваля «Царская уха» Владимир Алаев.

В Белоомуте готовят самую вкусную царскую уху и именно поэтому здесь проходит одноименный фестиваль. Мероприятие традиционное, в этом году девятое по счету. Самый вкусный момент праздника — дегустация. Организаторы посчитали, ухи хватит всем. Сварили 1,5 тысячи литров. И тем самым установили рекорд фестиваля. Рецепт царской ухи старинный. Рыба свежайшая — из Оки, а секрет блюда в соленых огурцах.

«Царская уха — это определенный рецепт, который больше всего соблюдают именно жители Белоомута. Они рыбаки испокон веку. Впервые Белоомут был упомянут в летописи 525 лет назад», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимонин.

Фестиваль «Царская уха» один из любимых и популярных гастрономических праздников в Подмосковье. Об этом свидетельствуют цифры. Ежегодно гостями фестиваля становятся более пяти тысяч человек. Кроме вкусной ухи на празднике хватает и зрелищ: концерт, аттракционы, ярмарка и богатырские забавы.