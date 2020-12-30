Более 1,5 тысячи казаков помогали полиции следить за порядком в Подмосковье в 2020 году

36 казачьих обществ помогали полиции следить за порядком в Московской области в 2020 году. За 11 месяцев на территории Подмосковья совместными усилиями казаков и сотрудников правоохранительных органов было выявлено 439 административных правонарушений, раскрыто 16 преступлений, задержан 281 правонарушитель.

В состав казачьих обществ Подмосковья входит свыше полутора тысяч человек. В этом году казаки принимали активное участие в профилактических мероприятиях по соблюдению масочного режима в общественных местах, доставляли лекарства и продукты жителям, находящимся на самоизоляции.

В 2020 году члены казачьих обществ активно принимали участие в профилактических рейдах по предупреждению травматизма и смертности на железной дороге, проводили с пассажирами разъяснительные беседы и вручали памятки с правилами безопасности на транспорте.

В день парада Победы казаки Станичного казачьего общества им. Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора совершили 50-километровый пеший марш-бросок по местам боевой славы казаков 2-го гвардейского кавалерийского корпуса.

«Год, который мы оставляем позади, также ознаменовался празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 450-летия служения донских казаков Российскому государству. В текущем году мы все вместе отдавали дань памяти подвигу наших предков, гордясь героической историей России», — отметил атаман Отдельского казачьего общества Московской области Геннадий Сидорин.

Также в 2020 году казаки выступили организаторами крупных мероприятий культурно-просветительского и патриотического характера — фестиваля казачьей культуры «КАЗАКi.ru» и фестиваля «Я выбираю жизнь».

«Пусть новогодние праздники, несмотря ни на что, зададут радостный, оптимистичный тон всем делам предстоящего года!» — поздравил всех с наступающими праздниками атаман Отдельского казачьего общества МО Геннадий Сидорин.