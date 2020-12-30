Более 1,5 тысячи казаков помогали полиции следить за порядком в Подмосковье в 2020 году
В состав казачьих обществ Подмосковья входит свыше полутора тысяч человек. В этом году казаки принимали активное участие в профилактических мероприятиях по соблюдению масочного режима в общественных местах, доставляли лекарства и продукты жителям, находящимся на самоизоляции.
В 2020 году члены казачьих обществ активно принимали участие в профилактических рейдах по предупреждению травматизма и смертности на железной дороге, проводили с пассажирами разъяснительные беседы и вручали памятки с правилами безопасности на транспорте.
В день парада Победы казаки Станичного казачьего общества им. Героя Советского Союза Льва Михайловича Доватора совершили 50-километровый пеший марш-бросок по местам боевой славы казаков 2-го гвардейского кавалерийского корпуса.
«Год, который мы оставляем позади, также ознаменовался празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 450-летия служения донских казаков Российскому государству. В текущем году мы все вместе отдавали дань памяти подвигу наших предков, гордясь героической историей России», — отметил атаман Отдельского казачьего общества Московской области Геннадий Сидорин.
Также в 2020 году казаки выступили организаторами крупных мероприятий культурно-просветительского и патриотического характера — фестиваля казачьей культуры «КАЗАКi.ru» и фестиваля «Я выбираю жизнь».
«Пусть новогодние праздники, несмотря ни на что, зададут радостный, оптимистичный тон всем делам предстоящего года!» — поздравил всех с наступающими праздниками атаман Отдельского казачьего общества МО Геннадий Сидорин.