Подмосковье 27 февраля 2024, 18:10 Более 1,5 тысячи юных спортсменов из Подмосковья прошли обследования в НИКИ детства с начала года НИКИ детства

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Свыше 1,5 тысячи ребят из сборных команд Подмосковья прошли углубленное медицинское обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства с начала года. Юные спортсмены сдают анализы и проходят полную диагностику, включая ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также консультации 12 специалистов.

По словам руководителя Центра по спортивной медицине Дарьи Коледовой, продолжительность осмотра одного пациента не превышает трех часов. Ребят принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог и другие узкопрофильные специалисты. При необходимости детям назначают дополнительные консультации.

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После этого оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам или соревнованиям. В НИКИ детства обследования проходят и паралимпийцы — с начала года врачи осмотрели 14 спортсменов.

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