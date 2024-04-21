Подмосковье 21 апреля 2024, 14:40 Более 1,5 тысячи исследований полости рта провели в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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С начала 2024 года врачи Химкинской больницы провели более 1550 исследований полости рта среди жителей городского округа. Основная цель этих обследований — своевременное выявление злокачественных новообразований, что является ключевым аспектом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Исходя из полученных данных, если возникает подозрение на рак, пациента направляют на дополнительные исследования в центр амбулаторной онкологической помощи нашей больницы. После чего начинается необходимое лечение», — сказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

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Рак полости рта занимает около 6% от всех случаев онкологических заболеваний. Важно знать, что этот вид рака может локализоваться в различных частях полости рта, включая щеки, дно рта, язык, альвеолярный отросток, нёбо и десны.

Для удобства жителей следующий Единый день диспансеризации запланирован на 20 апреля. В этот день все желающие могут пройти обследование в любой из поликлиник Химок. Необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

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