Подмосковье 07 сентября 2023, 13:55 Более 1,5 тысячи гибких газовых подводок заменили в Лобне за 8 месяцев Пресс-служба администрации города или района

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Лобня вошла в число лидеров Подмосковья по количеству установленных гибких подводок в квартирах жителей. Данные за восемь месяцев озвучила Госжилинспекция региона.

Специалисты газовых служб за восемь месяцев заменили в квартирах Подмосковья 56,5 тысячи гибких подводок приборов газоснабжения. Из них 1576 устройств установили в Лобне.

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Удалось попасть и в те квартиры, куда долгое время не было доступа для планового техобслуживания. Хозяева предоставили мастерам возможность осмотреть приборы, убедиться в их безопасности и установить новую гибкую подводку.

Замена подводки — это предупреждение рисков утечки газа и связанных с этим трагических последствий. Оценить безопасность эксплуатации оборудования могут только специалисты, поэтому, получив уведомление о предстоящем визите газовых служб, важно найти возможность быть дома и предоставить доступ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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