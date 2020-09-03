Более 1,5 тысячи домов отремонтировали в Подмосковье в этом году. Это более 70% от плана

В подмосковных многоквартирных домах продолжают делать капитальный ремонт. С начала года работы завершили уже в 1,5 тысячи домов. Это 72% от плана. Об этом рассказала пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

«В настоящее время на территории Московской области капитально отремонтированы 1574 многоквартирных дома, план капитального ремонта 2020 года выполнен на 72%», — уточнил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего в программу по капитальному ремонту в Подмосковье включено свыше 44 тысяч многоквартирных домов. Отремонтировать все дома планируют до 2049 года.

Во время ремонта коммунальщики обновляют фасады, кровли, меняют инженерные системы, ремонтируют подвальные помещения, фундамент, устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и меняют лифты.

«Особое внимание уделяется осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых зданий на территории Московской области. Технологии, применяемые при капитальном ремонте в Московской области, позволяют сэкономить на отоплении до 30%», — подчеркнул генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов.

В 2020 году в программу капремонта включено 2199 многоквартирных домов (8878 элементов) на территории Подмосковья. Когда работы завершатся, жилищные условия улучшатся у более чем 150 тысяч семей.

С 2014 года в регионе уже отремонтировали 12,8 тысячи многоквартирных домов и заменили свыше 10,7 тысячи лифтов.