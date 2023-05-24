24 мая 2023, 11:56
Более 1,5 тысячи детей из Подмосковья бесплатно отдохнут в лагерях Краснодарского края в первую смену
В этом году более 1,5 тысячи детей отправятся в детские лагеря Краснодарского края в первую смену. Ребята отдохнут по бесплатным путевкам. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.
«Уже 25 мая дети поедут в детский лагерь „Спутник“ в Кабардинке. Всего этим летом будет организовано четыре летние смены, в которых отдохнут около пяти тысяч детей», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
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В ведомстве отметили, что вместе с детьми родители могут выбрать лагерь на портале camp.mosreg.ru. Там также находится вся актуальная информация о доступных льготах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети из малообеспеченных семей тоже получат путевки в летние лагеря.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Детские лагеря
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