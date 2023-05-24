Подмосковье 24 мая 2023, 11:56 Более 1,5 тысячи детей из Подмосковья бесплатно отдохнут в лагерях Краснодарского края в первую смену Пресс-служба Минсоцразвития МО

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В этом году более 1,5 тысячи детей отправятся в детские лагеря Краснодарского края в первую смену. Ребята отдохнут по бесплатным путевкам. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

«Уже 25 мая дети поедут в детский лагерь „Спутник“ в Кабардинке. Всего этим летом будет организовано четыре летние смены, в которых отдохнут около пяти тысяч детей», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В ведомстве отметили, что вместе с детьми родители могут выбрать лагерь на портале camp.mosreg.ru. Там также находится вся актуальная информация о доступных льготах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что дети из малообеспеченных семей тоже получат путевки в летние лагеря.

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