Подмосковье 22 апреля 2023, 18:26 Более 1,5 тысячи человек поучаствовали в Гагаринском забеге в Звездном Городке Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Более 1,5 тысячи спортсменов поучаствовали в традиционном «Гагаринском забеге». Мероприятие прошло в Звездном Городке.

Участников приветствовали космонавт и Герой России Сергей Залетин, министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, руководитель Лиги Героев Ксения Шойгу и другие.

«Каждый забег в Московской области имеет свои особенности. В Звездном городке уникальная ситуация. Это закрытый город, и сегодня у участников забега есть возможность не только выйти на старт и пробежать дистанцию, но и посетить знаковые места в истории отечественной космонавтики», — сообщил Абаренов.

«Для Лиги Героев это очень важное мероприятие, и мы рады применить весь наш десятилетний опыт проведения массовых спортивных мероприятий, чтобы сегодняшний старт прошел на высочайшем уровне. Мы благодарим губернатора Московской области Андрея Воробьева за поддержку!» — поблагодарила Шойгу.

Спортсменам предложили дистанции 300 метров, один, пять, 10 и 21,1 километра. На финише каждый атлет получил стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль.

На дистанции 300 метров среди девочек первой стала Таисия Галкина из Москвы, среди мальчиков — москвич Илья Левин. На километровой трассе первой среди девочек шести-девяти лет финишировала Олеся Дегтярева из столицы, среди мальчиков того же возраста — Константин Барышников из Щелкова. На аналогичной дистанции среди девочек 10-14 лет лучшей признали Диану Жмакину из Москвы, среди юношей — Яромира Таратинского из Фрязина.

Также первыми в своей возрастной категории и дистанции на финиш прибежали София Мелкоступова из Балашихи, Глеб Седых из Москвы, Анастасия Устинова из столицы, Алексей Шлепков из Твери, Анастасия Луковникова из Москвы, Павел Куприянов из Ярославской области, Анастасия Шаронова из Коломны и Павел Морозов из Кемерова.

Для зрителей, болельщиков и атлетов организовали праздничную фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Гости города смогли посетить музей Центра подготовки космонавтов в Доме космонавтов.

«Гагаринский забег» — это уникальный старт с более чем полувековой историей. В 2023 году мероприятие прошло в Московской области в 53-й раз. Соревнования проходят при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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